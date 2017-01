MEETING DE LOUGA - Les maures pour soutenir Mamour Diallo contre vents et marées

La présence des maures au meeting de ralliement à la mouvance présidentielle de Mamour Diallo, ce dimanche, à Louga aura été fortement marquée les attentions. Massés derrière le directeur des Domaines et avec comme tête de file Toutou Tall, ils ont fascinés les uns et les autres par une prestation culturelle exceptionnelle. Des chants et danses à la ryhmique bien singulière ont été distillées pour, disent-ils, appeler les populations du Sénégal à soutenir Mamour Diallo pour la réélection du Président Macky Sall. Des moments forts qui ne sauraient passés inaperçus.