MEETING À NIORO - L’Apr se félicite de l’arrestation de Khalifa Sall et « encourage la justice à traquer tous les voleurs ».

Les responsables politiques Apéristes du département de Nioro ont déroulé, ce week-end, un méga-meeting dédié aux femmes de l’agglomération dans le cadre d’une journée dénommée « Ndioukal Jigeenu Saloum ».





Abdou Khady Ndiaye, Pape Diatta Tambédou, Elimane Bâ, Aliou Sall…ont ainsi joint leurs forces pour indiquer la voie à suivre pour « laminer l’opposition aux prochaines élections législatives et présidentielle ». Une équipe a été installée, dira Abdou Ndiaye, pour soutenir le Président Sall et la première dame et « réaliser un score électoral jamais égalé dans l’histoire politique du Sénégal ». Se succédant à la tribune, les leaders politiques rivaliseront d’ardeur à l’encontre de l’opposition.



Porte-parole du jour Abdou Khady Ndiaye, interpellé sur é la chasse aux sorcières engagée contre certains leaders de l’opposition », se voudra clair. Pour lui, « il ne s’agit point d’une chasse aux sorcières mais d’une traque aux voleurs ». Le Chargé de mission à la Présidence de la République de poursuivre. « Un voleur n’a sa place que dans une prison. Si Khalifa Sall a dilapidé les deniers publics, il doit rembourser ou aller en prison. C’est un litige entre un particulier et la justice. Le Président Macky Sall n’a rien à voir avec cette affaire. Nous encourageons la justice à mettre la main sur tous les voleurs, grands ou petits. Qu’on arrête de manipuler les populations ! En quoi Macky Sall peut-il être mêlé dans la bagarre conjugale entre Abdou Mbaye et son épouse ? ».







Abdou Ndiaye de rappeler, toutefois la ferme volonté des responsables de l’Apr à apporter la réplique à Ousmane Sonko, à Barthélémy Dias. « Nous leaders Apéristes de Nioro prenons sur nous la responsabilité d’affronter ces dénigreurs sans arguments. Si l’opposition organise ses attaques dans les médias, nous serons dans les médias. Si elle sort dans la rue, elle nous trouvera pointée dans cette rue. Ce sera, désormais œil pour œil, dent pour dent. Le Président Macky Sall a été élu pour gouverner et il gouvernera qu’il pleuve ou qu’il neige. La bonne gouvernance est une des raisons pour lesquelles il a été choisi par les Sénégalais. Il ne trahira jamais les aspirations de ses mandants ».



Le meeting a aussi eu un cachet folklorique avec la participation de lutteurs, musiciens et autres artistes…