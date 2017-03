MÉDINA : Cheikh Tidiane Bâ renforce la coalition Benno Bokk Yakaar

Le Directeur des Impôts et des Domaines, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, Président de Proxim jeunes, a co-présidé avec M. Seydou Guèye, Ministre Porte-parole du Gouvernement, une grande rencontre avec les populations de la Médina pour réfléchir et mettre en place une stratégie efficace de massification afin de venir en appoint à l'action du Président Macky SALL dans "Benno Bokk Yaakar".Ainsi, des nombreux acteurs ont répondu présents à la rencontre pour témoigner leur reconnaissance à Cheikh Bâ qu'ils jugent "utile" pour la Médina. Ce, compte tenu des nombreuses actions qu'il ne cesse de mener au profit de la jeunesse.Fort de ce plébiscite, Cheikh Tidiane Bâ a non seulement promis de redoubler d’efforts dans le sens de soulager les souffrances des populations médinoises autant que faire se peut, mais le directeur général des Impôts et Domaines a profité de l’occasion pour apporter son soutien à la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar, représentée par le ministre Seydou Guèye. Ce dernier n’a pas d’ailleurs tari d’éloges sur Cheikh Tidiane qui, selon lui, ne ménage aucun effort pour l’épanouissement des jeunes de la Médina.Il faut noter que cette décision de Cheikh Ahmed Tidiane d’apporter son soutien à Benno Bokk Yakaar a été fortement validée par les populations locales.