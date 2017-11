MÉDINA BAYE 2017- Baye Ciss s'emploie pour juguler toute velléité de délestage électrique

Médina Baye, à l'instar des autres religieuses du pays, prépare son gamou annuel. Un évènement fort important pour les disciples de Mawlana Cheikh Ibrahim Niass.



Pour cette édition 2017 comme pour les précédentes autres, de vives recommandations ont été faites par le comité d'organisation dans le sens d'épargner la cité de toute velléité de délestage ou de coupure électrique.



L'inquiétude semble définitivement jugulée par l'homme d'affaires Baye Ciss qui a dépêché un groupe électrogène haut de gamme capable de prendre en charge toute la demande en électricité de la cité religieuse et de la commune de Kaolack, par extension. Il s'agit d'un engin doté de deux moteurs de capacité majeure estimée à 5 mégawatts environ. Un geste hautement apprécié par populations et autorités religieuses.



Des travaux de pavage sont aussi entamés par l'entreprise de l'homme d'affaires pour faciliter la circulation automobile et piétonne dans Médina Baye. La localité accueille pas moins d'une centaine de délégations de nationalités différentes tous les ans, avec notamment une présence dominante des Haoussas et des Mauritaniens.



Au plan de l'organisation du Gamou, de multiples réaménagements ont été notés dans les secteurs de l'accueil, de la presse notamment.