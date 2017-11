MÉDINA BAYE 2017/BAYE CISS : ' La cité de Baye Niass ne saurait cohabiter avec les ordures si elle veut continuer à ressembler à son propriétaire'

Se félicitant, en passant, des efforts non négligeables généralement fournis par l'État du Sénégal pour rendre Médina Baye propre en perspective du Gamou, Cheikh Ibrahim Niass Ciss dit Baye Ciss estime que le devoir d'assainir la cité incombe d'abord aux disciples. C'est d'ailleurs, dira-t-il, la raison pour laquelle il s'est évertué à initier ces journées d'investissement humain. À en croire l'homme d'affaires, Médina Baye ne saurait cohabiter même furtivement avec les ordures, si elle veut continuer à ressembler au Cheikh Al Islam Mawlana Ibrahim Niass.



'' Nous prenons les devants pour que la ville soit bien propre et bien accueillante avant l'arrivée des pèlerins. Nous avons mis toute la logistique en place et que nous mêmes devant, dirigeons cet assainissement. Nous allons assainir toute la ville. Médina Baye reçoit pendant plus de 15 jours des millions de fidèles qui viennent de tous les pays d'Afrique, de tous les États américains. On se prépare à accueillir ces fidèles. L'État ne peut pas tout faire. Nous sommes des talibés et un talibé ne doit pas attendre l'État. On ne doit pas tout attendre de l'État. Nous avons recruté des journaliers pour que le travail soit efficace ''.



Interpellé sur les difficultés généralement rencontrées au plan de la fourniture électrique, Baye Ciss dira avoir mis un groupe électrogène d'une grande puissance capable de pallier toute velléité de délestages lors du Gamou et du Gamouwaat . Il conduisait les activités de set setal, ce samedi, dans la ville sainte.