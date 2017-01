ME NAFISSATOU DIOP SUR LA GAMBIE : « Macky Sall est un homme d’action...»

Pour Me Nafissatou Diop le dénouement de la crise gambienne est encore la preuve du leadership du Président Macky Sall qui, bien qu'étant au premier plan, n'a pas fait dans le verbiage inutile. "Je suis très heureuse pour nos frères et sœurs de la Gambie. Surtout que maintenant les milliers de déplacés pourront retourner chez eux. Je saisis l'occasion pour exprimer toute ma fierté d'avoir comme Président et comme leader Macky Sall. Il a encore démontré son leadership et prouvé au monde entier qu'il est un homme d'action qui n'est pas dans le verbiage inutile. Regardez pour la Gambie, on l'a interpellé sur la situation et il a clairement demandé que les résultats de l'élection soient respectés. Auparavant le Sénégal a été le premier pays à condamner le coup de force de Yahya Jammeh. »

Depuis lors et malgré les menaces de Jammeh, Macky Sall a fait preuve d'un sang-froid inédit et d'une responsabilité assumée. Face à l'entêtement de Jammeh lui et ses collègues de la Cedeao ont mobilisé tous les moyens diplomatiques et militaires pour le faire partir. Il n'a pas hésité à accueillir au Sénégal Adama Barrow pour garantir sa sécurité. Maintenant que Jammeh est parti tout le monde peut se targuer d'avoir joué un rôle mais dans cette affaire c'est au Président Macky Sall que revient tout le mérite. Il est heureux de constater que l'opposition sénégalaise a pour une fois fait preuve de maturité en soutenant nos forces de défense".