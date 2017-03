ME HADJI DIOUF : " Si Macky Sall cherche des voleurs, Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse en sont les plus grands du Sénégal "

C'est un Me El hadji Diouf très accusateur qu'on a vu aujourd'hui lors de la conférence de presse des élus de Dakar.

Selon l'avocat de Khalifa Sall : "Macky Sall, s'il cherche des voleurs, il n'a pas à aller loin. Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse sont les plus grands voleurs du Sénégal. Ousmane Tanor Dieng a volé les licences de pêche et quand il a été convoqué à la Division des Investigations Criminelles (DIC), il a tremblé comme une feuille. Moustapha Niasse aussi, quand il a volé des milliards sur les passeports chinois, il a tremblé lors de son face à face avec les enquêteurs. Alors, si Macky Sall cherche un voleur, il n'a pas à aller loin. Il en déjà et qui l'entourent. Ce ne sont pas des vieux sages, mais c'est de vieux voleurs qui se sont toujours enrichis dans le dos des Sénégalais. Khalifa Sall n'a rien d'un voleur et beaucoup qui parlent de choses qu'ils ne maitrisent pas, ils ont été aidés par le maire de Dakar. Il faut que Macky Sall arrête cette pratique malsaine qui vise à éliminer ses adversaires politiques crédibles. L'AFP de Moustapha Niasse n'a plus personne depuis le départ de Malick Gackou et de Mata Sy Diallo. Le Parti Socialiste n'a plus rien car Khalifa Sall a emporté tout le monde avec lui. Il faut arrêter et libérer Khalifa Sall. Il n'a rien volé. Les voleurs sont aux côtés de Macky Sall."