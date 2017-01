ME AUGUSTIN SENGHOR, PRÉSIDENT DE LA FSF : « Un discours relevé en terme de motivation »

Interrogé après le discours du président Macky Sall en direction des lions, le président de la Fédération sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor indique que : «C'est un message assez motivant pour les joueurs de la part du Chef de l’Etat. Parce que là, aujourd’hui, nos joueurs sont conscients du discours très relevé en terme de motivation. De sorte que nous sommes confiants pour aller à cette coupe d’Afrique et faire un excellent résultat. Comme il arrive à le dire : pour y arriver, il faut que nous tous - joueurs, dirigeants, entraineurs - soyons unis. Tous ces résultats obtenus, c’est le fruit d’un travail. Mais aussi le fruit d’un long investissement au niveau de l’Etat pour que notre équipe puisse progresser. Tous ces résultats actuels, c’est le mérite des joueurs, l’investissement de certains dirigeants. Et notre espoir, c’est de réaliser le rêve de tout le peuple sénégalais et de combler un vœux de 60 ans en remportant quelque chose d’exceptionnel, c’est-à-dire le trophée continental. Pour cela, il faut faire étape par étape. On n’est pas sorti du premier tour lors des deux dernières CAN. Maintenant, est-il question de passer cette phase de groupes. Et, en quart de finale, je suis sûr que les joueurs vont combler la joie des Sénégalais. »