MBOUR / SERIGNE MBAYE THIAM SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES NÉGOCIATIONS

Venu répondre à l’invitation des proviseurs et censeurs du Sénégal, le ministre en charge de l’éducation Serigne Mbaye Thiam s’est prononcé sur l’état d’avancement des négociations en ces termes : "au mois de juillet passé une rencontre s’est tenue au sein du ministère de la fonction publique avec tous les représentants de l’état et les ministères concernés. A cet effet, le tour de l’ensemble des points d’accords a été fait, et une 2 ème rencontre est prévue au mois de novembre pour la prise en charge des points résiduels de l’année 2017/2018. Au cours de ces rencontres, les syndicats d’enseignants et leurs représentants auront toutes les informations sur la mise en œuvre des accords."

Serigne Mbaye Thiam d’annoncer le budget de l’éducation pour cette année proposé aux parlementaires et qui est estimé à 412 milliards. Le ministre de l’éducation de souligner que les 383 milliards sont dédiés aux salaires des enseignants. « Par ailleurs, le président de l’association des chefs d’établissements secondaires du Sénégal, Momar Thiam est revenu sur la raison de cette session de formation. Selon lui, le monde a évolué et cela exige de nouvelles méthodes de gestion, d’où l’importance de cette session de formation. Interpellé sur la question des inscriptions, ce dernier de souligner que c’est le ministère qui fixe la somme mais parfois, ce sont les parents d’élèves qui changent la donne en incluant les frais de tenue…