MBOUR /OPÉRATION DE DÉGUERPISSEMENT : LE PRÉFET VA EN GUERRE CONTRE LES RÉCALCITRANTS …

Depuis un moment le préfet de Mbour SAER NDAO mène des actions de déguerpissement de grande envergure .L’avenue BASILE SENGHOR qui passe au cœur du marché central reliant plusieurs services de la ville était impraticable à cause des vendeurs de légumes et les ambulants.

Une situation qui avait fini de dénaturer carrément l’environnement où se trouvent plusieurs services à savoir :la préfecture,le service de l‘action sociale et de la solidarité nationale et le trésor public. Cette même avenue BASILE SENGHOR relie tous ces lieux et d’autres quartiers aux districts de Mbour mais aussi de l’hôpital de GRAND MBOUR. Compte tenu de l’importance de cette avenue,le préfet SAER NDAO a décidé de faire quitter les ambulants de même que les vendeuses de légumes.

Plusieurs équipes municipales ont tente de faire quitter ces derniers mais c’était quasiment impossible. Sous l’ancien régime avec le maire libéral MBAYE DIAGNE ,il a été plusieurs fois question de les déguerpir avec le fameux XAAL YOON mais jamais ils n'ont réussi. Cette fois ci le préfet de Mbour en personne contourne les politiques et gère cette affaire qui a commencé à porter ses fruits. Très déterminé à poursuivre le travail commencé SAER NDAO de souligner << cette avenue est capitale, un marchand ambulant c’est celui qui bouge mais pas celui qui reste sur place, Ils occupent la voix publique et nous allons les faire quitter >>Le préfet d’affirmer que les acquis seront conservés et que cela se fera avec les différents acteurs. .<<A ce stade de la chose, nous allons poursuivre le travail et consolider les acquis. D’ailleurs je vais demander au maire de réglementer le stationnement des camions à des heures qui ne vont pas perturber la circulation des personnes et de leurs biens.>>a conclu le préfet...