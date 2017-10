MBOUR/ MBAYE DIOUF DIA S’OFFUSQUE DE L’ORGANISATION DE LA COUPE DU PARLEMENT À DAKAR

L’organisation de la coupe du parlement commence à susciter un débat. L’administrateur du club dénommé MBOUR PETITE COTE ne parle plus le même langage que ses camarades de la fédération sénégalaise de football. Ce dernier demande à ses camarades de revoir leur copie voulant déplacer 3 équipes de Mbour à Dakar. Selon lui, cela permettra aux équipes de faire des économies et d’autres part ce sera une décentralisation. MBAYE DIOUF DIA de souligner le fait de jouer les matches à Mbour permettra au président de l’assemblée nationale, le président de la fédération sénégalaise de football de même que SAER SECK d’en profiter pour présenter leurs condoléances parce que depuis l’avènement du stade Demba Diop qui avait occasionné plusieurs morts dans les rangs du STADE DE MBOUR. Le natif de thiadiaye dans le département de Mbour invite ses camarades à la compréhension et de comprendre que si les équipes jouent à Dakar contre de l’enveloppe elles n’y gagneront rien… Rappelons que la coupe du parlement sera disputée entre : Mbour petite côte, stade de Mbour, Keur Madior et génération foot de Deny Biram Ndao donc 3 équipes de Mbour.