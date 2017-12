MBOUR/MANQUE D’EAU ET D'ÉLECTRICITÉ : LES POPULATIONS DE KEUR MAME MBAYE DANS LA COMMUNE DE MALICOUNDA DANS LA RUE …

Situé dans la commune de MALICOUNDA, le village de KEUR MAME MBAYE, souffre de manque d’eau potable. Le liquide précieux se fait rare et il n'y a qu’un seul puits qui alimente tout le village. Ces populations ne parlent plus le même langage avec leur maire MAGUETTE SÈNE, dg de la DMTA. Très remontées contre le maire, ces populations étaient dans la rue pour faire entendre leur cri du cœur parce que, disent elles, elles sont abandonnées à leur triste sort. Face à la presse, elles n’ont pas manqué de montrer leur courroux.<<On n’a pas d’eau potable, il n'y a qu'un seul puits et un seul robinet, on se lève tôt pour puiser et c’est dur surtout en cette période d’année scolaire, nous sommes obligés de chauffer l ‘eau du puits pour nos enfants .Le maire MAGUETTE SÈNE on ne l’a jamais vu ,il n’a qu’à venir nous aider, on est au courant de ses activités dans les autres localités de la commune, mais pas chez nous et c’est pas normal en tant que maire>>diront les porte parole du jour ANTA SOW et AWA DIOP .

Comme un mal ne vient jamais seul, ces mêmes populations n’ont pas manqué de se prononcer sur l’électrification de leur village<<c’est une société privée qui nous fournit de l’électricité et les factures sont trop salées et de surcroit l’électricité fournie par cette société est très faible, en plus la nuit on a la peur au ventre, nous n'osons pas envoyer nos enfants à la boutique, les agresseurs nous empêchent de dormir>> a soulignénbsp; MAMADOU BAKHOUM .

Ces populations qui taxent leur maire MAGUETTE SÈNE de favoritisme entre leur village et les autres disent attendre beaucoup des autorités étatiques surtout dans le cadre du PUMA et du PUDC .