MBOUR/ La Cojer départementale très remontée contre ses autorités

La cojer départementale de MBOUR avec à sa tête son coordinateur Ablaye Diouf en visite à l’aéroport de Diass n’apprécie pas le manque d’anticipation voire de vision de ses autorités des 16 communes de la petite côte. Pour ces jeunes , Mbour devait se positionner au vu des enjeux quant à la mise en service de l’aéroport Blaise Diagne.<< Malheureusement on ne sent pas les autorités du département particulièrement les maires en effervescence pour accueillir cet aeroport,je suis vraiment désolé, on ne les sent pas dans ce bijou>>ABLAYE DIOUF de rajouter que <<l’objectif de leur visite entre dans le cadre de l’éveil des consciences de leurs maires sur l’importance de AIBD mais aussi de les pousser également à formuler des projets, à avoir une vision qui mettra le département de MBOUR au centre des décisions de développement car pour le moment MBOUR a raté le départ>>Pour conclure ces jeunes qui étaient au nombre de 220 personnes par la voix de leur coordinateur ont tenu à féliciter le président Macky Sall ,pour sa vision mais aussi l’implantation de ce bijou à 20 km de Mbour. Ne désespérant pas toujours ces jeunes se disent prêt à se former avec l’appui de leurs maires visionnaires pour préparer la 2eme phase de l’AIBD. Sur ce, ils interpellent le président Macky Sall à les aider à résoudre le gap de chômage très élevé dans le département…