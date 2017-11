MBOUR /LE COORDINATEUR DU MOUVEMENT AND DOLIL MACKY, BABACAR PASCAL DIONE, SE PRONONCE SUR LE DIALOGUE POLITIQUE " ALY NGOUILLE NDIAYE DOIT ÊTRE FERME SI NÉCESSAIRE "

Le responsable du mouvement Dolil Macky par ailleurs chef des services fiscaux de Thiès, natif de Thiadiaye, se veut clair concernant le dialogue politique. Il s’est aussi prononcé sur la situation politique à Thiès notamment le cas Thierno Alassane Sall et Idrissa Seck Pour le premier point ce dernier n’a pas manqué de saluer l’ouverture et le sens du respect que le ministre de l’intérieur accorde aux acteurs politiques précisément à l’opposition mais il lui demande d’être ferme car l’opposition veut imposer l’impossible .<<je demande à l’opposition de revenir sur terre tout en sachant que le Sénégal nous appartient, c’est mieux que de vouloir imposer l’impossible. Je salue l’engagement, l’ouverture et le sens du respect de la part du régime en place incarné par le ministre de l’intérieur .D’ailleurs je lui demande solennellement d’être plus ferme si besoin se sentira. Cette opposition ne représente plus rien car elle sait qu’elle sera laminée partout dans le pays pour les prochaines joutes électorales>>Faisant l’économie de la situation politique à Thiès, Babacar Pascal Dioou de souligner<<que ce soit Thierno Alassane Sall ou Idrissa Seck tous ont perdu le terrain d’ailleurs en ce qui concerne Alassane Sall ,il sait pertinemment qu’il n’aura rien à Thiès, raison de ses visites vers le Fouta en quête de militants pour sauver l’honneur idem pour Idy>>

Ce denier de conclure <<en tout état de cause, dialogue ou pas, nous allons les battre pour que le pdt Macky Sall termine ses chantiers>> Le coordinateur du mouvement AND DOLIL MACKY était à Mbour pour remobiliser ses troupes.