MBOUR/"LA VILLE DE MBOUR EST EN RETARD PAR RAPPORT A LAIBD"

L’Aibd a reçu la visite de 2 associations, en l'occurrence l’association des militaires et paramilitaires et le cadre

de concertation des sages du département de Mbour. Après un tour dans les différents départements de l’aéroport, des questions n’ont pas manqué à l’endroit du directeur de la

commission communication. La question vedette était pour ces personnes constituées essentiellement de retraités de la fonction publique : quelle place doit occuper Mbour dans l’AIBD. Pour répondre à leur

principale préoccupation, Mohamed Abiboulah Fall de souligner " que Mbour n’a pas saisi les opportunités qu’offre Aibd et de ce fait, Mbour est en retard. Avant de rajouter que l’Aibd n’est qu’a sa première phase, donc à Mbour de se rattraper. "



Pour étayer ses propos, le chargé de com. de l’Aibd dira que plusieurs rencontres ont été organisées avec les collectivités locales de la région de Thiès pour anticiper sur la venue de l’aéroport, mais la mairie de Mbour n’a jamais répondu présent lors de ces

ateliers. Le commandant Oumar Daff, président de l’association des militaires et paramilitaires et

membre du cadre de concertation des sages de souligner en tant que personnes averties, dès leur

retour à Mbour des rencontres seront initiées pour ne pas rater le train en marche, autrement dit préparer la 2ème partie de l’Aibd. Imam Abibou Kane de demander à Abiboulah Fall de descendre dans l’arène politique à Mbour pour répondre à l’incompétence des dirigeants de la capitale de la

petite côte.