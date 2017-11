MBOUR/L’ONG CHIRURGIA SOLIDARIA EN COLLABORATION AVEC LE DIANTE BOU BESS VEULENT OPÉRER 400 PERSONNES GRATUITEMENT …

Composée de médecins et de spécialistes, l’ONG espagnole chirurgia solidaria séjourne depuis quelques jours dans la petite côte, précisément à Thiadiaye, pour venir en aide aux populations. Selon leur représentante NANI HIMBERNO<<chirurgia solidaria est une ONG composée de médecins ,de spécialistes qui œuvrent dans le social particulièrement en Afrique. Nous sommes ici au Sénégal pour venir en aide les populations qui n’ont pas les moyens de se faire opérer dans leurs pays d’origine et l’objectif de cette 3ème édition est d’opérer 400 patients. Le Sénégal nous a bien accueillis, c’est un pays qui nous a offert des possibilités de travailler et ça nous a poussé à être très attachés au Sénégal où nous comptons réaliser d’autres projets.>>

Selon les responsables du district de Thiadiaye en la personne de Philomène Diouf, l’ONG chirurgia solidaria les soutient énormément dans le traitement de certaines pathologies qu'ils n’ont pas les moyens de soigner. Par ailleurs, elle n’a pas manqué de souligner que leur bloc est devenu très contigu pour recevoir les patients. À signaler que l’hypertension et le diabète sont devenus de véritables fléaux...