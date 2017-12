MBOUR/GAMOU 2017 / SERIGNE BETHIO THIOUNE À SA FEMME " YOW YAYE MANE, MANE MAYE YOW " ET SA VOITURE À 122 MILLIONS.

Ce sont des milliers et des milliers de talibés et personnes venues des différents recoins du Sénégal, qui sont venus répondre à l’appel du Cheikh.

Comme à l’accoutumée, lors de la présentation des déjeuners, le guide religieux entouré de ses talibés et de la presse pour les besoins de la couverture, a tenu à se prononcer sur deux sujets qui lui tenait à cœur, à savoir sa femme Sokhna Aïda Thioune et sa nouvelle voiture offerte par un talibé en guise de adiya.

Sokhna Aïda Thioune va en premier lieu prendre la parole pour sur instruction de son mari et en même temps guide religieux . " Je ne peux que remercier le Cheikh pour ce qu'il a fait de moi depuis que je suis avec lui. C'est pourquoi je tiens à lui renouveler mon acte d’allégeance ici bas et dans l'au delà! "

Un discours que Mme Thioune ne saura terminer du fait d'une intense émotion. Ce que voyant, le Cheikh touché, va enchaîner par son témoignage " je sais pourquoi elle a pleuré, elle a du se rappeler de beaucoup de choses. Cette grande dame, quand j'ai jeté mon dévolu sur elle et que ses parents ont refusé de me la donner en mariage pour des raisons de caste, elle a tenu tête et s'est finalement mariée avec moi. Elle m'a toujours soutenu et à preuve, c'est elle qui a offert le déjeuner d'aujourd'hui. " Cheikh Béthio Thioune de se retourner vers son épouse et de poursuivre " je te remercie et sache que yow yaye mane, mane maye yow! " Cependant il a beaucoup insisté sur le fait que l'unanimité n'était pas de ce monde. Par ailleurs, le Cheikh n’a pas manqué de louer l’acte d’un talibé du nom de Mor Tall qui lui a payé une voiture S 400 HYBRID à 122 millions. " J’ai acheté cette voiture pour sa sécurité parce que c’est une voiture blindée qui fonctionne avec de l’électricité, elle est unique au Sénégal et n'existe qu'en 3 modèles dans le monde. Notre objectif c’est d’acheter un jet privé pour le marabout et faire de Madinatou Salam une Dubaï bis et pour ça, sachez que tout est fin prêt, il ne reste que l’autorisation ", souligne Mor Tall.