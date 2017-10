MBOUR / Formation des formateurs en maîtrise d'ouvrage : Les privés taclent le PPC et le PNDL

Ce week-end, le projet pistes communautaires en appui au programme national de développement local (PPC/PNDL) renforce les capacités dune vingtaine de techniciens et d’ingénieurs sur l’entretien des ouvrages d’art dans la réalisation des pistes rurales.

A cet effet, le secrétaire exécutif du Pndl, Mamadou Thiaw qui présidait la rencontre, est passé a la distribution de parole. Saisissant cette occasion, le représentant des privés de lâcher : "nous pensons en tant que privés que nous constituons un maillon important dans le dispositif c'est pourquoi nous souhaitons une implication foncière sur ce qui se fait." Pour le représentant d’Ageroute, l’entretien non régulier pèse lourd, donc la rencontre vient à son heure.

Prenant la parole, Mamadou Thiaw le patron du Pndl de souligner "l’importance des infrastructures de transport dans l’avènement de la liberté de déplacement des personnes et des biens, mais aussi du fonctionnement et du développement de l’économie car cela requiert des investissements lourds. Ce qui explique que leur création qui est une partie importante de l’aménagement du territoire nécessite une prise en charge par la puissance publique…"