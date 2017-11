MBOUR /DG SAPCO : " LA STATION TOURISTIQUE DE POINTE SARÈNE VA DÉMARRER D’ICI 2019 ET COÛTERA AU TOTAL 14 MILLIARDS"

Avec comme mission principale l’amélioration considérable de l’offre touristique et l’accroissement du niveau d’attractivité de la destination SENEGAL, la Sapco envisage de créer des stations touristiques sur l’ensemble du territoire national d’où le projet phare de l’aménagement du site de Pointe Sarène. Ce projet se conforme d’ailleurs aux objectifs du plan Sénégal émergent (PSE)

C’est le prétexte d’un comité départemental de développement (cdd) pour une présentation des travaux d’aménagement de la zone touristique intégrée de Pointe Sarène. Cette rencontre présidée par le préfet de Mbour regroupant tous les chefs de services et du chef de village a pour objectif principal d’inviter tous les acteurs du département concernés pour la présentation et la validation du projet, a souligné le directeur général de la Sapco Bocar Ly.

Occasion saisie par ce dernier pour aborder le coût du projet et le démarrage "tous les marchés ont été attribués et nous avons en tout 18 mois pour terminer les travaux d’aménagement de base, le développement commence en même temps que l’aménagement. D’ici 2019 on verra 2 à 3 hôtels" Bocar Ly de rajouter "la première phase a coûté 7 milliards des fonds que nous avons sur place, il nous reste encore 7 milliards à collecter pour la 2ème phase et avec l’appui de l’Etat nous espérons y parvenir" Pour conclure le dg de la Sapco d’aborder la question des indemnisations des populations dont leurs champs ont été récupérés "c’est normal d’agir de la sorte de la part de l’Etat car c’est une question d’intérêt national, mais ce qui est important c'est qu'elles ont été dédommagées."

Cette rencontre intervient après le dernier conseil des ministres où le président de la République avait émis le souhait que ses projets soient finalisés. Le président parlant du tourisme avait même cité le projet de Pointe Sarène .