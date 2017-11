MBOUR/CHEIKH BÉTHIO MOBLISE SES TALIBÉS POUR UN GAMOU EXCEPTIONNEL À MADINATOU SALAM

Le guide religieux des thiantacounes ne déroge pas à la règle. Égal à lui-même le talibé de Serigne Saliou Mbacké entouré de ses talibés veut un gamou exceptionnel pour cette année. En bon musulman, Cheikh Béthio Thioune est revenu sur l’importance du gamou et la place qu’il a toujours occupé chez Serigne Touba, particulièrement chez son marabout Serigne Saliou Mbacké .<< Cette nuit-là ,Serigne Touba l’a chanté l’a loué >> Le fils de MADINATOUL SALAM, a tenu devant l’assistance, à montrer son attachement à 3 choses, à savoir :le Gamou ,les Khassidas et le Magal selon lui ,le dernier ndigëul qu’il a reçu de son marabout cheikh Saliou Mbacké serait de respecter ces choses .<< Le dernier ndigëul que j’ai reçu de Serigne Saliou serait de respecter le Gamou, les Khassidas et le Magal .Et vous tous vous savez que je ne respire que pour Serigne Saliou, moi ma vie, mes préoccupations restent le ndigëul de Cheikh Saliou Mbacké .A l’heure actuelle mes talibés sont toujours dans les khassidas et je peux confirmer que mes talibés s’ils ne sont pas les meilleurs, ils font partis des meilleurs parmi ceux qui utilisent les khassidas.>> Le marabout d’aborder l’organisation du gamou ,d’où lui vient le gamou qu’il organise et comment il va le vivre avec ses talibés pour cette année .<< lorsque mon marabout a voulu que j’organise mon propre Gamou, il m’a donné 7 boeufs, du thé, des dattes et m’a demande d’initier mon propre Gamou , depuis lors me voilà. Thiey Serigne Saliou kenne dou mome !Concernant le Gamou de cette année ,j’invite tout le monde sans exception et je serai très heureux de voir tout le monde venir me répondre d’ailleurs j’en profite pour demander aux talibés d’être plus accueillants et surtout polis parce que cette année nous allons recevoir beaucoup d’hôtes .Ah goudi gui dina nékh dé ! j’offrirai à Serigne Saliou 100 bœufs, le Khalife général aussi aura sa part, idem pour les fils de Serigne Saliou, chacun aura un bœuf, waw ndax lep momla! Je ne cherche rien, sinon à faire plaisir à Serigne Saliou.>> Pour conclure, Cheikh Béthio de demander aux chanteurs de khassidas de lui louer les bienfaits de son marabout et une distribution de billets de banque s'en suivra à l’endroit de ces derniers, tellement il était heureux d’entendre le nom de Serigne Saliou qui revenait à chaque refrain...