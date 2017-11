MBOUR/CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE ET LA RUBÉOLE A THIADIAYE : LE MAIRE DE THIADIAYE, OUMAR YOUM, (DIRECTEUR DE CABINET DU PRÉSIDENT MACKY SALL) ACCUEILLE ABDOULAYE DIOUF SARR PAR DES DOLÉANCES

Conformément aux recommandations de l’initiative mondiale contre la rougeole et la rubéole, le Sénégal décide d’organiser une campagne de suivi de la vaccination de masse contre la rougeole et la rubéole du 20 au 26 novembre 2017.Cette campagne constitue une opportunité pour le renforcement du PEV de routine afin de maintenir les performances acquises. Le maire de Thiadiaye, par ailleurs directeur de cabinet du président Macky Sall de lancer un appel aux populations pour réussir l’objectif mais sans oublier les innombrables difficultés auxquelles est confronté son district sanitaire. <<Je lance un appel pressant aux populations d’aller vacciner leurs enfants, nous voulons une campagne de tous, pour tous. Monsieur le ministre nous voulons à Thiadiaye un personnel suffisant, d’autre part nos bâtiments ne permettent plus de faire le travail convenablement et vous savez, l’inconfort nuit aux conditions de travail. Nous avons 2ha réservés pour accueillir une structure de santé à la dimension de notre ville qui continue non seulement de grandir mais de contenir les autres contrées.>>Le ministre de la santé et de l’action sociale de saluer la volonté et l’engagement de l’état au plus haut niveau avant de souligner que cette campagne vient s’ajouter aux autres politiques du gouvernement en matière de santé à savoir la couverture maladie universelle, les soins gratuits de 0 à 5ans>>Abdoulaye Diouf Sarr a par ailleurs misé sur les associations de jeunes et de femmes particulièrement avec les badianou gokh pour réussir l’objectif fixe. La cible pour la campagne concerne tous les enfants âgés de 9 mois à 59 mois quel que soit leur statut vaccinal, l’objectif est de vacciner au moins 95% des enfants âgés de 9 mois à 59 mois. Ceci ne sera possible qu’avec 2750 vaccinateurs,3000 volontaires, 2400 mobilisateurs700 superviseurs et 500 chauffeurs.