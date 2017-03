MBAYE DIOUF (1er adjoint maire de Ourour): " Que Macky fasse attention avant que le Ps ne le perde! '

Responsable politique de l'Apr et premier adjoint au maire de Ourour, Serigne Mbaye Diouf ne manque pas de montrer son scepticisme quant à la sincérité du compagnonnage entre son leader, le Président Macky Sall, et une partie du Parti socialiste. Pour lui, il s'agit d'une collaboration politiquement '' contre-nature '' qui finira tôt ou tard par une scission''. Pour lui, les socialistes se retrouveront incessamment.'' Malgré la guéguerre apparente, Khalifa Sall et Tanor continuent de se témoigner respect. Tout le monde sait que les socialistes veulent revenir au pouvoir. Tout le monde sait aussi que tout sera plus facile avec Khalifa Sall. Toute cette politique de victimisation vise à donner à celui-ci une légitimité fondamentale à son élection par les Sénégalais. Quand Khalifa sera proche de ce pouvoir, tous les socialistes, y compris Tanor le soutiendront ''.



Le leader Apériste d'attirer l'attention du Président Macky Sall sur ce fait qu'une famille divisée peut à n'importe quel moment se retrouver et faire beaucoup de mal à l'adversaire.