MBAYANG DIOP CONDAMNÉE À MORT : Le message émouvant du maire Bara Gaye

Ma très chère Mbayang Diop,

Quelque douleur que j’aie à te communiquer en ce jour de malheur suite à la triste nouvelle qui vient de m’être annoncée, je dois le faire sans hésitation : mes devoirs dus à ton amitié, à ta bonté et le souvenir de tes bienfaits, me l’ordonnent et je m’y soumets.

L'autorité vient de m'annoncer la sentence prononcée à ton encontre.

Tous les efforts de tes compatriotes Sénégalais pour te sauver n'ont certes pas empêchés cette décision; mais à l’heure suprême, tu ne leurs seras pas moins reconnaissante car on ne doit pas juger d’une chose par le succès ou l’irréussite qui ont accompagné la tentative.

Tes compatriotes ont tout fait en leur pouvoir pour te tirer d'affaire.

Voilà ce que je considère et ce pourquoi je leur offre les sentiments de ma plus profonde gratitude en ma qualité de maire de ta commune, grand frère, ami et membre de ta famille.

Malgré tout, je ne désespère pas. J'ai l'intime conviction que tu t'en sortiras au plus tard dans 6 ans...

Mes sincères remerciements à son Excellence Cheikh Tidiane SY, Ambassadeur du Sénégal à Ryad, le Ministre des Affaires Etrangères et à Mr le President de la République pour tous les efforts fournis dans ce dossier.

A l'endroit de nos amis Saoudiens à qui nous continuons de demander clémence, la seule chose que j'ai à dire est qu'aucune affaire passée devant les tribunaux n'est exempte de toute erreur.

Qu'ALLAH veille sur Mbayang.



Bara Gaye

Maire de Yeumbeul Nord