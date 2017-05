MBATINÉ COULIBALY (AFAO-FATICK) : " L'absence de diplôme ne doit plus être un obstacle pour les femmes et les cloîtrer au foyer ' .

Dans le cadre des séminaires de formation destinés aux femmes de Fatick, Kaolack et Louga déroulées par l'AFAO, une rencontre avec la presse a été organisée à Ngorom pour faire une plaidoirie en faveur de l'entrepreneuriat féminin.



Une occasion pour Mbatiné Coulibaly, responsable de la structure à Fatick,​ d' inviter les femmes à dépasser l'obstacle que peut constituer le manque de diplôme et les obliger à ne faire aucun effort pour participer à la vie économique de leur localité.



Mbatiné Coulibaly de rappeler la difficulté principale des

femmes. '' Nous avons un problème de financement et de marchés pour écouler nos produits. '' Elle remerciera Khady Fall Tall pour le travail abattu au service des femmes à la tête de l'AFAO.





Ibrahima Tall, directeur du Centre de Ngorom pour l'AFAO, insistera sur l'importance de mettre à la disposition des récipiendaires des équipements de production et notamment des machines pour l'allègement du travail de celles-ci. Suivra juste après, dit-il, la nécessité de faciliter l'accès au marché.