MBACKÉ SECK : "Le contenu des sorties du Procureur a changé depuis l'avènement de Macky Sall"

Mbacké Seck, conseiller municipal et responsable de Rewmi, parlant de l'affaire Khalifa Sall, est revenu sur la sortie du Procureur de la République. Selon Mbacké Seck : " à chaque fois que le procureur faisait une sortie, les Sénégalais étaient rassurés. Mais cela a changé depuis l'avènement de Macky Sall. Le Procureur fait des sorties ciblées d'abord dans l'affaire Karim Wade, sur la CREI, sur le défenestration de Aida Ndiongue et là, sur le cas Khalifa Sall. Il faut que l'on comprenne qu'on a besoin d'un espace politique apaisé au lieu de tenter d'intimider ou d' essayer de faire peur aux Sénégalais. Nous souffrons de notre Justice alors qu'elle devait nous rassurer. Il faut plus de sérieux et de rigueur dans tous les domaines mais pas une justice qui cible..."