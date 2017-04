MBACKÉ - Quatre communes investissent Moustapha Cissé Lô comme plénipotentiaire

L'on n'est peut-être pas loin d'un retour politique de Moustapha Cissé Lô dans le département de Mbacké, un an après avoir décidé de partir. Quatre communes viennent officiellement de l'investir comme plénipotentiaire en perspective des prochaines législatives. Il s'agit de Dalla Ngabou, Ngaye, Missirah et Touba Fall dont le maire Serigne Mame Ndiaye, jadis du Pds, a fini de rallier l'Apr lors du meeting de remobilisation des troupes présidé par l'actuel Président du parlement de la Cedeao, le weekend dernier.



Dans une déclaration commune rendue publique, les leaders de ces dites communes ont fait savoir au Président Macky Sall qu'ils n'admettent d'intermédiaire entre eux et lui que Moustapha Cissé Lô.



Cet appel du pied pourrait avoir un écho favorable quand on sait que le député avait publiquement déclaré à Dalla n'être jamais allé à Dakar pour militer. Affaire à suivre...