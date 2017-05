MBACKÉ - Les Karimistes reprennent du service avec le 'Mouvement Hilairou Sénégal' et lancent 'Karim 5ème Président'

La défection de certains Karimistes de Touba au profit de l'Alliance Pour la République est restée au travers de la gorge de plusieurs leaders libéraux de Mbacké. C'est pourquoi, Pape Diarra Ndiaye, Sénégalais vivant à Marseille, s'est résolu à faire bouger les choses en réorganisant le mouvement Karimiste, notamment, avec la mise en selle dans le Baol du '' Mouvement " Hilairou Sénégal.''



Au cours d'une assemblée générale à laquelle a pris part Fatma Diop Ndiaye, Secrétaire Générale communale du Pds à Mbacké, la campagne ''Karim 5ème Président '' a d'autre part été lancée et '' les jalons de la création d'une task force posés."



Pour les Karimistes, '' Macky Sall ne saurait arrêter la mer avec ses bras, car qu'il vente ou qu'il neige Karim Wade reviendra au bercail et effectuera sa première sortie à Touba. ''



Le porte-parole de la structure de mentionner que leur leader '' a été accusé, emprisonné et aujourd'hui exilé. '' Toutefois, poursuit-il, '' le meeting de vendredi est suffisamment éloquent pour montrer que les législatives seront une partie de plaisir pour Manko Taxawu Sénégal. Nous souhaitons juste que de bonnes investitures se fassent, au niveau national comme dans la diaspora. '' Pape Diarra Ndiaye a été désigné comme étant leur candidat.