MBACKÉ - Le Pds ouvre une nouvelle permanence

Sous la présence de Barthélémy Dias venu représenter '' Manko Taxawu Sénégal '' et avec le soutien du Professeur Lamine Fall, le Pds a inauguré, hier samedi, une permanence dénommée '' Keur Pds Ak Gorgui. ''

Une occasion mise à profiit par Fatma Diop, secrétaire générale de la fédération communale, pour regretter les départs de certains leaders comme Serigne Fallou Mbacké (Président du conseil départemental), mais d'assurer que le parti libéral renouera avec les victoires électorales en juillet 2017 et en 2019 lors de la présidentielle. '' Les populations ne s'identifient pas à des responsables politiques quelconques. Ni à moi ni à personne d'autre ! Elles aiment Abdoulaye Wade et c'est pour lui qu'elles voteront. Ceux qui battront campagne pour une autre liste ici perdront leur temps. ''

Fatma Diop se réjouira pour finir, de la paix des braves signée avec les camarades de Touba.