MBACKÉ - Gallo Bâ jette de grosses pierres dans le jardin du maire : ' la gestion d'une municipalité requiert de la compétence '

Profitant de la cérémonie de remise de financements à 20 groupements de femmes du département de Mbacké, Gallo Bâ, responsable politique de l'Apr et par ailleurs Dg de Sogip Sa, n'a pas raté l'occasion de jeter de grosses pierres dans le jardin du maire de Mbacké (dont il se gardera de prononcer le nom). Interpellé sur la gestion municipale, Gallo Bâ choisira de ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Pour lui, Abdou Mbacké Ndao a échoué, non pas par manque de volonté mais par incompétence, ni plus ni moins. Ainsi lâchera-t-il ce réquisitoire.



'' Ce qui se passe au niveau de Mbacké est déplorable. J'avoue que cela ne me surprend guère. La gestion municipale requiert de la compétence, un savoir-faire. Elle requiert évidemment des moyens pour mettre en œuvre les objectifs et les ambitions que la personne nourrit pour la localité. Ce qui se passe est déplorable. Les populations s'en émeuvent, s'en désolent. C'est une gestion chaotique qui ne surprend personne et je pense que l'occasion me sera donnée, dans les prochains jours ou mois de faire un bilan à mi-parcours de la gestion de l'actuel maire. ''



Une manière, selon certains observateurs, pour le leader politique de rappeler sa volonté de conquérir la mairie. Gallo Bâ manifestera, par ailleurs, son ambition d'accompagner les femmes de la commune et du département socialement et politiquement. ''Avoir les femmes, c'est avoir les populations de Mbacké. J'avoue que ce que nous venons de faire n'est que la partie visible de l'iceberg de nos aspirations. Nous estimons que nous devons mettre la main à la poche pour les soutenir ''. Un geste hautement salué par Sophie Diop, responsable des '' Alliances féminines de Gallo '' qui confie que dans un premier jet, une somme de 2 millions a été dégagée.