MBACKÉ - 300 familles complètement pauvres identifiées par 'Fondation 221'

A Mbacké, trois centaines de familles seraient plongées dans une pauvreté extrême et indescriptible. C'est l'organisme '' Fondation 221'' qui en donne l'information après une tournée de prospection dans la périphérie de la commune. Dirigée par Moussa Niang, un Sénégalais vivant aux États-Unis, la structure a tenu à dénoncer ce fait et à attirer l'attention des politiques et des bonnes volontés quant à l'urgence de venir en aide à ces familles.



Dans les Santhianns de Ndiayène où il pilotait une distribution de vivres en cette période de ramadan, Serigne Mbacké Madina Cissé, le coordonnateur de la '' Fondation 221'' a rappelé la notion de solidarité et l'a érigé en priorité pour juguler certaines difficultés dans ces zones périphériques de Mbacké. Une plaidoirie allant dans le sens d'inciter l'Etat à désenclaver la périphérie avec la construction de routes, a été faite.