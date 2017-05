MBAAM NJIGANE - Le Khalife fait inaugurer une mosquée

Plusieurs Chefs religieux de Touba ont effectué le déplacement vendredi à Mbaam-Njigane pour prendre part à l'inauguration de la mosquée construite sous le ndiguel du Khalife Général des Mourides. C'est le cas de Serigne Fallou Abdou Khadre, Serigne Moustapha Mbacké fils du Khalife des Mourides, Serigne Abdou Karim Mbacké Aziz Bara, Serigne Modou Bara Khadim Modou Bara, Serigne Abdou Aziz Moustapha, Serigne Bara Maty Lèye , Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, Serigne Dame Lô d'Al Aafiya etc... Le Khalife des Tidianes était représenté par Mame Alpha Sy pendant que Cheikh Tidiane Tall était présent pour le compte de la Jamahatou Ibadou Rahmane.



La construction de l'édifice a été assurée entièrement par Serigne Abdou Khadre Mbacké Djily Ibn Serigne Moustapha Abdou Aziz Bara. Le Mbacké-Mbacké, titulaire d'une maîtrise en civilisation islamique, officiellement préposé par le Khalife au poste de Chargé des relations entre la confrérie mouride et le monde arabe et Islamique.



Mbaam Njigane est une cité religieuse située dans le Saloum fondée par Serigne Abdou Aziz Bara sous la consigne du Premier Khalife de Touba, Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké. Elle est forte de 3000 âmes. La mosquée polarise désormais 25 villages. C'est d'ailleurs les raisons qui ont poussé le patriarche de Gouye-Mbind à ériger en priorité la construction de la mosquée.



Plusieurs personnalités politiques comme Souleymane Ndéné Ndiaye ont aussi fait le déplacement. La commune de Touba était représentée par Serigne Sidi Mbacké...