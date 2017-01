MAURITANIE : 40 pêcheurs sénégalais expulsés de Nouakchott

Selon Libération, quarante (40) pêcheurs sénégalais ont été expulsés vendredi dernier de la Mauritanie. Les quarante font partie de 131 pêcheurs sénégalais arrêtés depuis mercredi à Nouakchott, la capitale et à Nouadhibou dans le nord du pays. Certains de ces pêcheurs arrêtés ont eu leurs pirogues arraisonnées et leurs moteurs saisis. Ces sénégalais auraient été arrêtés pour "pratique de pêche dans des zones interdites" et d’autres pour "situation de séjour illégale", ont rapporté différentes sources.