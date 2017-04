MATAR BA SE DÉSOLE : ' Y en a marre a donné un prétexte à l'opposition qui refuse de prendre ses responsabilités '

Accroché par Dakaractu à Paos-Koto, alors qu'il était venu présider ce week-end la finale départementale de l'Odcav de Nioro, le ministre s'est refusé de comparer la mobilisation du maire Aly Mané à celle des '' jeunes Rappeurs''. '' À Paos-Koto, on a assisté à une mobilisation utile. Rien à voir avec ce qui s'est passé à Dakar où, encore une fois, il n'y a eu que des discours politiciens sans grande importance''. Matar Bâ de reprendre : ''Y en a marre a donné un prétexte à l'opposition qui refuse de prendre ses responsabilités''. Il fustigera l'attitude de ces hommes politiques qui, selon lui, '' se cantonnent à Dakar pour distiller leurs discours. Il faut qu'ils sortent de Dakar qui n'est pas le meilleur baromètre, et qu'ils aillent parcourir les villages les plus reculés à l'écoute des populations. Il se fera aussi agent recruteur. Je viens d'accueillir dans l'Apr Sada Diallo, SG Ujtl de Keur Maba et ancien membre du comité directeur du Pds. Il est venu avec une vingtaine de conseillers. Je pense qu'il vaut mieux les laisser parler... ''