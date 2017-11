MATAR BÂ CONFIE : " En 2002, il y a eu beaucoup de faits divers... Les gens sont régis par une charte...

''Je suis un ministre fier d'être un Sénégalais. (Avec la qualification) , c'est une étape qui a été franchie. Il y a eu une explosion de joie... Nous devrions nous réjouir des résultats depuis que le Président Macky Sall est là... Ce qui manquait à l'équipe nationale, c'est les moyens. On ne va pas changer de fusil d'épaule. Les joueurs ne s'occupent que du ballon et l'encadrement de son travail ''... Matar Bâ a ainsi parlé dans le Grand Jury. Des propos qui lui ont servi d'introduction pour manifester sa joie par rapport à l'exploit de la bande à Sadio Mané. Pour lui cependant, il n'y a pas que les joueurs qui ont été performants. Il y a aussi, confie-t-il, entre les lignes de son discours '' la maîtrise de l'administration '' qui a jugulé toute velléité de perte de points '' et qui a fait que '' tous les matches ont été bien gérés. '' Matar Bâ de magnifier la contribution du Président Macky Sall qui n'aurait point lésiné sur les moyens. Pour lui, le Chef de l'État a loué des avions pour permettre à l'équipe de voyager tranquillement. ''





Toutefois, précise le ministre des Sports, une autre étape va démarrer. '' Après le tirage, les réunions vont commencer pour préparer notre équipe. Les ambitions, c'est faire mieux qu'en 2002 et c'est aller en demi-finale au minimum.

Il est important de galvaniser les troupes. L'État sera là pour garantir la faisabilité du calendrier de préparation ficelé par l'entraîneur."



Le ministre de rassurer par rapport aux comportements des joueurs au niveau de la tanière. Pour lui, il n'y a point de risque de vivre les mêmes dérapages que ceux notés en 2002. '' Ce n'est pas la même fédération et pas le même régime. C'est de véritables patriotes. Suivez l'équipe nationale depuis un bon bout de temps et vous verrez qu'il n'y a plus de faits divers. Les gens sont régis par une charte. Nous allons continuer à respecter ce code de conduite. ''



ARGENT... TERRAINS... PASSEPORTS DIPLOMATIQUES



Interpellé sur la question de la gestion des 7 milliards de francs qui seront octroyés au Sénégal par la Fifa suite à la qualification de l'équipe nationale, Matar Bâ jouera la carte de la transparence. '' Les fédérations au Sénégal ne sont que des délégataires de pouvoir. La garantie c'est que nous travaillons avec des hommes responsables... La fédération aura son plan d'action. Nous sommes dans un pays qui a des règles de transparence ''.



Relativement aux primes de 20 millions accordées aux lions par le Chef de l'État, le ministre précisera que la répartition de l'enveloppe qui tournera autour de 800 millions sera faite au prorata des matches joués. À la question de savoir si les joueurs n'ont pas été décevants à travers le discours de Moussa Sow, Matar Bâ choisira de relativiser. ''Je ne suis pas gêné. Ce sont des jeunes de 30 ans . Ils n'ont pas parlé que des terrains. Combien de Sénégalais vont au niveau du Palais de la République pour poser leurs doléances ? Le Président n'a pas été heurté. Les passeports diplomatiques ne sont pas un luxe. Ces jeunes là, on doit les respecter. Je ne les blâme pas du tout! ''