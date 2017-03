MATAR BÂ À FATICK :" Khalifa a juste besoin de prouver qu'il a les mains propres... Macky a fait un choix et...''

Sous la présence de l'ancien ministre Aly Koto Ndiaye, de ses camarades de parti Sitor Ndour, Thérèse Faye, Makhtar Diop et de l'essentiel des maires de son département...Matar Bâ a déroulé, ce vendredi, une rencontre politique avec les femmes de la localité pour leur accorder une ligne de crédit de dix millions de francs Toutefois, occasion ne pouvait être plus belle pour le ministre des Sports pour donner son point de vue sur l'affaire Khalifa Sall. Pour lui, les acrobaties et autres accusations ne serviront à rien. Il s'agira, ni plus ni moins, pour son collègue de Dakar de montrer patte blanche et de s'extirper des griffes de '' Dame Justice ''.



Le maire de la capitale du Sine de marteler que '' le Président Macky Sall a fait un choix . Ce choix, dit-il, est de veiller à la gestion vertueuse des deniers publics. Il ne gère pas les questions politiciennes. La justice au Sénégal est indépendante. Qui gère doit accepter la reddition des comptes. Quand on est interpellé, il suffit de montrer patte blanche et d'aller poursuivre ses activités et non d'accuser à tort les gens de procéder à des règlements de comptes''.



Matar Bâ d'ajouter que l'Ige a déjà fait des tours au niveau de sa collectivité locale.



En tant qu'édile de Fatick, il dira avoir envoyé des invitations à tous les responsables politiques de Fatick à venir prendre part à la rencontre. Certains comme Sitor Ndour ont répondu présents, d'autres comme Cheikh Kanté ont été absents.