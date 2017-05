MASSIFICATION DE L'APR À THIÈS : Abdou Mbow rencontre tous les mouvements de soutien au Président Macky Sall

Le vice-président à l'Assemblée nationale et responsable de l'APR Abdou Mbow est en train d'abattre un travail de terrain extraordinaire dans sa base à Thiès.

Aujourd'hui, Abdou Mbow, dans une série de rencontres et de contacts avec les populations entamée depuis un certain temps, a rencontré tous les mouvements de soutien au président Macky Sall. Au nombre de 17 mouvements, on peut citer "Dolil Macky" de Babacar Pascal Dione, Inspecteur des Impôts et Domaines, "Thiès sur les rails de l'émergence" de Babacar Fall, le mouvement "Entente Citoyenne" de feu Mamadou Dieng, le mouvement "Suxali Thiès" de Abdoulaye Dièye, le mouvement de Ousmane Sarr, maire de Chérif Lo, entre autres mouvements de soutien à la politique du Président Macky Sall.

Au cours de cette rencontre importante qui a duré plus de 3 tours d'horloge, les parties ont retenu cinq points essentiels sur la base desquels elles vont travailler.

Les cinq points sont :

1_ les mouvements et l'APR ont décidé de travailler tous ensemble pour une victoire écrasante du président Macky Sall aux législatives et à la présidentielle de 2019.

2_ les mouvements et l'APR ont décidé de mutualiser leurs forces

3_ l'organisation d'un séminaire avec tous les partis regroupés dans Benno Bokk Yakaar (BBY) à Thiès qui sera sanctionné par un programme commun d'activités

4_ Faire de ce cadre, une organisation pérenne de dialogue pour faciliter le travail de terrain à Thiès

5_ Travailler à pacifier davantage le climat entre les mouvements de soutien et l'APR pour une majorité du président Macky Sall aux législatives mais aussi une victoire au premier tour à la présidentielle de 2019.

La rencontre présidée par Abdou Mbow a été d'un moment de cordialité avec des échanges riches en idées et stratégies pour une victoire claire aux législatives du 30 juillet prochain.

La démarche de Abdou Mbow est saluée par tous les responsables de l'APR et des mouvements de soutien à Thiès, car selon eux, il est en train de faire ce que le président demande à ses responsables dans leurs bases.