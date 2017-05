MASSALIKOUL JINAAN - Serigne Mountakha satisfait des travaux... Khassim Mbacké présente ses excuses à Cheikh Bass et Mbackiyou Faye

A l'intention de ceux qui pourraient penser que les travaux de construction de la mosquée Massalikoul Jinaan ne suivent pas leur cours normal, Serigne Mountakha Mbacké a servi une réponse catégorique. '' Le chantier évolue de la meilleure des manières. Tout se passe comme souhaité par le Khalife Général des Mourides. Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké et Mbackiyou Faye, par conséquent, sont en train de remplir merveilleusement bien les charges qui leur sont confiées. ''



Des propos tenus ce dimanche à Dakar, par Serigne Mountakha Mbacké Ibn Serigne Bassirou qui effectuait une visite de chantier à Massalik. Le bras droit de Serigne Cheikh Sidi Mokhtar s'est déclaré particulièrement satisfait du travail abattu, surtout qu'il a été porté à sa connaissance que la décoration intérieure sera achevée dans une quinzaine de jours...





Une déclaration qui a sonné comme une réponse à Serigne Khassim Mbacké ibn Serigne Cheikh Astou Fall. Le petit-fils de Serigne Bassirou avait, en effet, dans une sortie à travers la presse, accusé Cheikh Bass Abdou Khadre et Mbackiyou Faye d'avoir mal géré les milliards du Khalife avant de menacer de ventiler une pétition demandant un audit des fonds.



Invité à venir prendre part à cette visite de Serigne Mountakha, le Mbacké-Mbacké a subitement reconnu ses erreurs et finalement décidé de présenter ses excuses. Il fera non sans accepter que ses cibles acceptent son repenti. Ce que Mbackiyou Faye (qui ne connaissait pas le jeune marabout) acceptait. D'ailleurs, à la suite de Patriarche de Darou Minane, il lui donnera un aadiya de 150 ooo francs.



Serigne Khassim Mbacké, sous le conseil d'un de ses frères versera les 300 ooo francs dans la caisse de la mosquée en guise de participation de sa part.



Massalikoul Jinaan est une mosquée initiée par le Khalife Général des Mourides à Dakar. Elle se veut l'une des plus grandes et des plus modernes édifices religieuses de ce genre en Afrique.