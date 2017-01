MAROC : Une bande de faussaires arrêtée par la police de Hay Hassani.

Une bande de faussaires formée de sénégalais vient de tomber entre les mains de la police marocaine. Trois membres de la bande ont déjà été arrêtés par la police de Hay Hassani. Et, selon les premiers éléments de l’enquête, il n’est pas exclu que d’autres membres soient interpellés dans les jours à venir. La bande criminelle a profité du processus de régularisation des immigrés d’origine subsaharienne, processus dont la deuxième phase vient d’être lancée. Les victimes de ces malfaiteurs sont ainsi, exclusivement, des personnes en situation irrégulière. Le réseau a donc profité des récentes instructions royales destinées à accélérer et simplifier les procédures de régularisation.

Au moment de l'arrestation des malfrats, qui opéraient depuis un appartement sis à Hay Hassani, à Casablanca, les forces de l’ordre ont trouvé en leur possession un éventail de cachets officiels falsifiés, dont certains réservés à la Direction générale de la sûreté nationale. La police a également saisi un grand nombre de papiers falsifiés prêts à être intégrés aux dossiers de demande de régularisation d'immigrés illégaux. Les membres du réseau abordaient les clandestins en détresse et leur promettaient de les aider à obtenir une carte de séjour, moyennant d’importantes sommes d’argent. Plusieurs dizaines de victimes avaient déjà été arnaquées de cette manière.

Et ce sont justement deux de ces victimes, originaires du Sénégal comme les membres du réseau, qui ont pu révéler l’existence de ce réseau à la police. Les deux victimes en question avaient été arrêtées par les forces de l'ordre alors qu’elles étaient en possession de documents falsifiés portant le cachet de la Direction générale de la police marocaine. Après enquête, la bande de faussaires a été démasquée et trois de ses membres ont été arrêtés. Plusieurs victimes- en majorité des Sénégalais- ont été entendues et l’enquête suit son cours. Il est d'ailleurs fort probable que ce ré- seau s’active dans plusieurs autres villes du royaume.