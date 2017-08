MARIÈME FAYE SALL : Quand la première Dame appelle en direct à la télé pour prendre en charge des malades

On l’aime ou pas, mais il faut reconnaître que Marième Sall est une Première Dame pas les comme les autres. Ayant appris que des malades avaient besoin d’aide, elle a appelé en direct sur la Sen Tv lors de l’émission ‘’Les Grands cœurs’’ animée par Ahmed Aïdara et Oustaz Iran Ndao. Lorsqu’elle a décliné son identité, personne n’en revenait. Et en toute humilité, la Première Dame a indiqué que les malades pouvaient se rapprocher de la Fondation Servir le Sénégal dès lundi matin pour une prise en charge. Sans blague alors !