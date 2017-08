MARIÈME BADIANE SUR LA VICTOIRE DE DAKAR : « Les femmes de Benno y ont joué un rôle déterminant »

«Les femmes de Benno Bokk Yakaar ont joué un rôle déterminant dans la victoire finale et en particulier dans la victoire de Dakar. » Fortement mobilisées et déterminées, elles ont investi leurs bases respectives, initié des tournées de proximité pour partager avec les citoyens les réalisations du Président Macky Sall et porté à leur connaissance l’opportunité et la pertinence de donner une majorité qualifiée à la coalition au pouvoir.

Selon Marième Badiane et Cie, « cette forte majorité renseigne à suffisance sur l’adhésion des sénégalaises et sénégalais à la politique sociale, infrastructurelle, énergétique, etc... du Chef de l’Etat ».

La bourse de sécurité familiale, la revalorisation des pensions de retraités, la couverture maladie universelle, les pistes rurales, la gratuité de la césarienne, la gratuité des soins de 0 à 5 ans, la baisse du loyer, de l’électricité etc... ont été à l’origine du plébiscite de Benno.

« De telles réalisations profitables aux couches vulnérables, ont pour objectif la réduction des inégalités sociales et territoriales », laissent entendre celles qui ont ainsi félicité la tête de liste nationale, le Premier ministre, Mahammed Dionne, « artisan de cette belle victoire ».

Les femmes de BBY se réjouissent du taux de participation de 54,11%, « assez significatif et révélateur de l’importance que les Sénégalaises et Sénégalais ont accordé au scrutin du 30 juillet».

Les résultats provisoires délivrés par la commission nationale de recensement des votes et rendu publiques par la cour d’appel de Dakar les rassurent sur la volonté du peuple à donner un second mandat au Président Macky Sall, dès le premier tour des élections présidentielles de 2019.