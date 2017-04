MARIAMA SARR TAPE SUR LA TABLE : " C'est moi qui ai été élue par les Kaolackois et ces dernières ne se laisseront jamais berner "

Aux politiciens du Saloum qui ont tenu des propos '' discourtois '' à son égard face aux sinistrés du marché Zinc de Kaolack ( qui ont perdu une vingtaine de leurs cantines et plusieurs centaines de millions de frs à cause d'un incendie ) , Mariama Sarr vient de tenir ce discours : " C'est moi qui ai été élue par les populations de Kaolack...Tous les projets vont démarrer dont la construction du marché grâce à la collaboration de l'Agetip sur instruction du Chef de l'Etat. Je dois beaucoup à la population de Kaolack. L'heure est au travail et non aux stratégies croyant qu'elles peuvent prospérer . Les Kaolackois ne sont pas des populations naïves qu'on peut berner facilement et aller continuer son chemin . Elles sont mûres. C'est moi qui suis chargée de travailler pour Kaolack par le Président de la République. Que personne ne vienne berner les populations leur faisant croire qu'elle est porteuse d'un quelconque message. Nous ne nous laisserons pas faire. ''

Madame le Maire de Kaolack d'avertir ses détracteurs et de confier travailler pour la massification de l'Apr. Elle était allée à la rencontre des ''Peulh Fouta '' de Kaolack qui se sont réjouis d'avoir reçu, pour la première fois, la visité d'une autorité politique.