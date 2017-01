MARIAMA SARR : « Les transformations structurelles de l’économie sont visibles de partout avec le Président Sall »

Présidant le meeting de ralliement de 5 grands responsables politiques de Kaolack dont Maimouna Seck du groupe des « Karimistes », Pape Pathé Dia de l’Afp, d’Abdou Rahmane Seck de Suxali Sénégal, Mariama Sarr a profité de l’occasion offerte par la rencontre déroulée au quartier Ndorong pour inviter les populations du Saloum à identifier la bonne « graine de l’ivraie ». Le ministre de la femme estime que le bilan du Président Sall est suffisamment éloquent pour dégarnir les partis politiques de l’opposition. « Les transformations structurelles de l’économie sont visibles de partout avec le Président Sall. Les pistes rurales sont un exemple patent pour montrer la volonté de désenclaver les zones rurales. L’agriculture a été rénovée. Le mbapatt a été jugulé. La femme a été promue et elle occupe désormais des postes de responsabilité non négligeables. Les abris provisoires vont bientôt devenir de mauvais souvenirs au niveau des écoles. Plusieurs infrastructures ont vu le jour et nul ne peut le nier. Les jeunes bénéficient de formations qui leur permettent de prétendre à un travail décent ». Mariama Sarr souhaitera la bienvenue aux nouveaux venus et dira aussi compter sur leur apport pour faciliter davantage la réélection du Président Sall en 2019.