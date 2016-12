MARIAGE : La chanteuse Zakira s'est pendue

La chanteuse religieuse et petite de Cheikh Mamour Insa Diop, Zakira n'est plus un coeur à prendre. L'interprète de "Baye Niass" a trouvé chaussure à son pied et s'est mariée ce dimanche 25 décembre 2016. L'union a été scellée dans la plus grande discrétion et Zakira est devenue Mme Kane.

Toute l'équipe de People.sn souhaite un heureux ménage aux mariés...