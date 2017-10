MARIAGE IBOU TOURÉ/ADJA DIALLO : Me El Hadj Diouf va envoyer un huissier de justice à la mosquée

Le mariage annoncé de Ibou Touré et de Adja Diallo risque de ne pas se tenir aujourd’hui. Selon des informations de Dakaractu, l’avocat de l’ex épouse de Ibou Touré, Bana, Me El Hadj Diouf va envoyer un huissier de justice aujourd’hui à la mosquée où l’union doit être scellée. Me El Hadj Diouf argue que le divorce entre Ibou Touré et Bana est en instance devant la justice après l’appel de l’ex mari. L’affaire doit être jugée normalement le 9 prochain après que le footballeur a

perdu la première manche.

