MARCHÉ MONDIAL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES : L’ARTP ET SON DG À L’ÉCOLE DU NOUVEL ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE À BRUXELLES.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), représentée notamment par son Directeur général, M. Abdou Karim SALL, prend part à la 15ème réunion annuelle du Réseau Francophone de la Régulation des Télécommunications (FRATEL).



La rencontre qui regroupe plusieurs sommités du secteur des TIC s’est ouverte ce jeudi 23 novembre 2017 à Bruxelles (Belgique) pour prendre fin demain, vendredi.



Les participants à ce colloque planchent sur le thème suivant : « Quels impacts du nouvel écosystème numérique sur le marché des communications électroniques et sur les autres secteurs d’activité ? ».



L’ARTP participe donc aux travaux avec une forte délégation dirigée par son DG, M. Abdou Karim SALL, et composée de membres du Collège de l’autorité de régulation et de collaborateurs.



Au cours de la réunion, M. Abdou Karim SALL a eu de nombreuses rencontres « B to B » avec ses homologues régulateurs pour discuter notamment des activités structurantes de la vie dudit réseau.



Avec ses autres paires de la sous-région ouest-africaine, le DG de l’ARTP a beaucoup échangé sur la problématique du « Free roaming ».



Le FRATEL (Réseau Francophone de la Régulation des Télécommunications) est une instance créée en 2003 qui regroupe tous les régulateurs du secteur des télécommunications ayant la langue française en partage.



Le Réseau a pour mission de promouvoir l’échange d’informations et surtout de contribuer à la coordination entre ses membres en vue d’étudier toutes les questions relatives à la régulation des télécommunications.