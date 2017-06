MARCHE DES JEUNES DE BBY À KAOLACK - Me Nafissatou Diop Cissé et Diène Farba Sarr sortent la bâton

En colère parce que visiblement zappés des listes en perspective des prochaines élections législatives au niveau du département de Kaolack, les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar avaient déposé une autorisation de marche pour ce mercredi. Peine​ perdue puisque le préfet a décidé d'étudier sur 72 heures la demande.



Autrement dit, l'autorisation ne pourra être effective, le cas échéant, qu'à partir de jeudi, date butoir retenue en dernier ressort par les jeunes qui marcheront quoi qu'il arrive, selon nos sources. Parmi les signataires du document, il y a notamment Pape Sarr et Pape Simakha réputés proches respectivement de Me Nafissatou Diop Cissé et du ministre Diène Farba Sarr.



Comme s'ils s'étaient passés le mot, les deux leaders politiques ont d'urgence tenu à sortir le bâton. L'un et l'autre se sont voulus clairs : '' tout jeune réputé appartenir à notre sensibilité, peut se considérer comme exclu si jamais il participait à cette marche ''.



Une sentence claire et sans ambages, surtout pour la notaire qui a tenu à marteler que la liste, quelle que soit sa physionomie, est la bienvenue. Me Nafissatou Diop Cissé ira plus loin en déclarant inopportune la manifestation...