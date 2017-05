MARCHE DE LA PRESSE : Héléne Tine s'en prend à " cette bande d'hommes de presse vautrés autour de l'exécutif et qui n'a jamais levé le plus petit doigt "

Parmi les personnalités politiques qui ont choisi de prendre part à la marche de la presse, il faudra compter Hélène Tine. La parlementaire s'en est prise, en direct sur Dakaractu, aux journalistes qui entourent le Président de la République et qui n'ont jamais réellement fait d'effort pour améliorer les conditions d'existence des acteurs de la presse. Il s'agit, selon elle, d'une '' bande vautrée autour de l'exécutif'' et qui n'a jamais daigné lever le plus petit doigt pour au moins faire voter le code de la presse.



Non sans oublier de rendre hommage à la presse de son pays qui fait, dit-elle, '' un travail extraordinaire. '' Elle préconisera la mise en place d'un cadre juridique fort. Pour elle, le code de la presse devrait faire l'affaire. '' J'interpelle l'exécutif '', aura conclu la responsable politique originaire de Thiès.