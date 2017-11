MAOULOUD 2017 : La police a déployé 1045 éléments à Tivaouane

La police nationale a annoncé mercredi avoir déployé 1045 éléments à Tivaouane pour la prise en charge du volet sécuritaire du gamou 2017, qui sera célébré dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Maouloud, autrement appelé Gamou au Sénégal, est une manifestation religieuse annuelle commémorant l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohammed (PSL).

Dans le but d’abréger les délais des interventions et rapprocher la police des populations, cinq postes avancés ont été installés dans différents quartiers, a-t-on précisé selon l’Aps. Le directeur de la sécurité publique, Abdoulaye Diop, a fait le déplacement de Tivaouane, pour s’enquérir de la situation de ces différents postes installés dans différents quartiers de Tivaouane (Ecole 1, Darou Salam, Route de Touba Toul, champ des courses et Keur Cheikh). Les éléments déployés sur le terrain ont jusque-là procédé à une cinquantaine d’interpellations pour divers délits.