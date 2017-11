MAOULOUD 2017 : Aziz Ndiaye livre des centaines de bœufs et de chameaux à Tivaouane

Ça fait maintenant plusieurs années qu’il le fait à chaque célébration de Maouloud. Aziz Ndiaye et ses frères ont convoyé plus de 200 de bœufs et de chameaux à Tivaouane pour les besoins du Maouloud. Dakaractu vous livre les images...