MANIFS DU 7 AVRIL - L'honorable député Sadaga tance les " Y'en à marristes" et dissuade la Cojer

Pour un 7 Avril qui s'annonce chaud à Dakar avec les manifestations et contre-manifestations de '' Y'en à marre'' et de la Cojer , l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga appelle à la retenue, eu égard au deuil qui a récemment frappé le Sénégal. ''Quand un homme de la trempe de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum quitte ce bas-monde, le minimum c'est d'observer une accalmie en respect à sa mémoire. Il fut l'une des personnalités les plus influentes au plan religieux dans ce pays. Un homme de sa dimension mérite égard. Les Tidianes mais aussi tous les musulmans sont encore sous le choc ''.



Abdou Lahad Seck Sadaga d'inviter alors les jeunes de la Cojer à ne pas verser dans ce tournis. ''Les jeunes de Y'en à marre'' n'ont de respect pour personne. Je ne les comparerai pas à des voyous, mais je sais tout simplement qu'ils n'ont de respect pour personne et pour aucune institution. De l'autre côté, nous avons des jeunes Apéristes disciplinés, respectueux de la hiérarchie et imbus de la bonne volonté de participer à l'émergence de ce pays. Je leur demande solennellement de se rappeler que le Sénégal est en deuil et devrait pour 40 jours au minimum, se pencher sur la mémoire du Saint homme''...